Piden que se esclarezcan las causas del accidente que dejó a un mozo en grave estado

"Está en estado crítico. Tiene una inflamación en la cabeza y tiene fracturas en una de sus piernas", fueron las palabras que escucharon los familiares de Daniel Ortiz, un joven de 24 años que sufrió un grave accidente el pasado domingo por la mañana en el puente de Lules, cuando regresaba de trabajar como mozo en un evento realizado en La Rinconada.



Daniel Peralta, padre del accidentado, comentó que su hijo se encuentra en el hospital Ángel C. Padilla desde la madrugada del domingo, cuando por razones que se investigan, la moto Honda Skua en la que regresaba a su casa de Leales colionó con un auto Gold Trend de color negro.



"El domingo nos despertamos y no teníamos idea de lo que había sucedido. Pensábamos que estaba con sus amigos. Sin embargo, con el correr de las horas nos preocupó que no respondiera los mensajes de WhatsApp y empezamos a buscarlo. Por la tarde desde la comisaría de Lules nos informaron que había tenido el accidente por la mañana", comentó Peralta.



La familia de Ortiz, padre de tres hijas, espera que se aporten datos que permitan aclarar cómo se dio el choque que lo dejó en grave estado. "Como a las 6.40 nos dijeron que le pagaron. Suponemos que después de esa hora fue cuando ocurrió el siniestro. Queremos saber qué fue lo que pasó. Mi hijo está inconsciente y con asistencia respiratoria", concluyó el padre del joven.