Lectores no creen que prohibir dos hombres en moto sirva para frenar a los "motochorros"

Los "motochorros" mantienen en vilo a los tucumanos y al Gobierno. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que el 60% de los robos que se producen en Tucumán se dan por personas que delinquen en motos. Es por ello que la Nación implementó cambios en la reglamentación para manejar este tipo de vehículos y que en Tucumán se impulsa un proyecto para, además, prohibir que dos hombres circulen juntos. Sin embargo, parte de los tucumanos son escépticos respecto a la efectividad de la posible medida.



En una encuentra realizada por LA GACETA, del que participaron casi 1.300 foristas, el 53% afirmó que no cree que la prohibición de que dos hombres circulen en moto vaya a ayudar a disminuir los delitos cometidos por "motochorros". El sondeo se realizó a través de la cuenta de este diario en Twitter.



Además de votar en contra de la iniciativa -pronta a ser tratada en la Legislatura-, los usuarios de la red social dejaron su opinión -en su mayoría negativa- sobre este punto del proyecto.





En una encuesta anterior de este diario, el 57% de los lectores (más de 1.500) se habían manifestado a favor de la prohibición de dos hombres en este tipo de vehículos.Los cambios a la Ley Nacional de Tránsito comenzarán a regir el próximo 15 de junio. Esa será la fecha límite para que los motociclistas se adecúen a las normas.Las medidas obligan a quienes conducen una moto a tener impresa en el casco la patente del vehículo, y a los acompañantes, a llevar un chaleco reflector con la identificación del dominio tanto en el frente como en el dorso.- Según la norma, la identificación dominial será adherida en los laterales derecho e izquierdo del casco reglamentario, debiendo ser indeleble e inviolable.- El chaleco del acompañante, en tanto, deberá ser de color amarillo puro, amarillo arena o amarillo naranja en el fondo y tendrá por lo menos dos bandas blancas reflectantes horizontales en la parte superior anterior y posterior de cinco centímetros de ancho y con una separación entre ellas de 14 centímetros, en medio de las cuales llevará impreso en letras y números blancos reflectantes el número de dominio del vehículo.- La norma establece también que en caso de que el acompañante no use chaleco reflectante, "deberá vestir prenda con bandas reflectantes o material combinado, además de llevar adherido o impreso en forma legible el dominio del vehículo que ocupa".- Asimismo, los motociclistas estarán obligados a portar el casco y en su caso, el chaleco con identificación, "al momento del ingreso, egreso y circulación por el interior de las estaciones de servicios, siendo su uso obligatorio a los fines de la carga de combustible".