Macri: "cinco de cada diez alumnos secundarios no comprenden textos"

El Presidente anunció los resultados de las pruebas educativas Aprender, que se realizaron el año pasado.

BUENOS AIRES.- El presidente, Mauricio Macri, afirmó hoy que las pruebas educativas Aprender, que se realizaron el año pasado, revelaron que cinco de cada diez alumnos de colegios secundarios no comprenden textos, mientras que siete de cada diez estudiantes terminan el secundario sin entender los elementos básicos de matemática".

"Hicimos estas pruebas porque queremos mejorar y la única forma de mejorar es saber dónde estamos parados y en qué estamos fallando", manifestó el mandatario al presentar, en la quinta de Olivos, los resultados de evaluación.

Por otro lado, el jefe de Estado también puntualizó que cuatro de cada diez alumnos del primario, de sexto grado, no comprenden texto y del privado sólo dos. "Este dato también marca la terrible inequidad entre la escuela pública y la privada", analizó Macri. (DyN)

Por otro lado, el jefe de Estado también puntualizó que cuatro de cada diez alumnos del primario, de sexto grado, no comprenden texto y del privado sólo dos. "Este dato también marca la terrible inequidad entre la escuela pública y la privada", analizó Macri, quien además advirtió que siete de cada diez chicos que termina el secundario no tienen los conocimientos básicos de Matemática.

"Hace unos días me preguntaba una periodista qué me sacaba el sueño; el presente de los argentinos está lleno de dificultades, pero lo que me desvela profundamente es que podamos tener una verdadera educación. Estamos fallando en construir futuro para cientos de miles de chicos de todo el país", admitió el Presidente.

Por otro lado, pidió el "compromiso de toda la dirigencia argentina" para lograr "una educación pública de calidad en toda la Argentina", y destacó que hacia esa meta hay que avanzar "si lo que queremos es una sociedad más justa". La presentación de los resultados de las pruebas Aprender coincidieron con el paro nacional docente que, en Tucumán, tuvo un acatamiento masivo, según informaron desde el gremio ATEP.

La medida de fuerza en la provincia se lleva a cabo pese a que los docentes tucumanos acordaron un aumento del 23% para este año. Ocurre que los educadores se plegaron a la protesta iniciado, hace semanas, en Buenos Aires para pedirle al Gobierno la apertura de paritarias nacionales con el fin de acordar remuneraciones similares en todo el país. (DyN-Télam)

Las principales conclusiones de Aprender 2016:

-7 de cada 10 chicos del último año de la secundaria tuvieron desempeños de nivel básico o por debajo del básico en matemática. Por ejemplo, sólo pudieron resolver operaciones elementales como sumar y multiplicar.

-46,4% de los estudiantes del último año del secundario obtuvo desempeños de nivel básico o por debajo del básico en lengua. Por ejemplo, localizar e interpretar información sencilla en un texto.

-4 de cada diez niños de sexto grado obtuvieron desempeños básico o por debajo del básico en matemática.

-Un tercio de los chicos de sexto grado obtuvo desempeños básico o por debajo del básico en lengua.

-Existe una fuerte brecha entre los aprendizajes de los estudiantes de escuelas privadas y los que asisten a privadas.