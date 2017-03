Naiara Awada confesó que le ofrecieron U$S 80.000 por sexo

Naiara Awada, la sobrina de la primera dama Juliana Awada, confesó que un millonario ruso le ofreció U$S 80.000 por una noche de sexo.



"Me ofrecieron sexo por 80 mil dólares. Fue un magnate ruso, multimillonario. Vino a Club 69, el dueño me dijo que el tipo me tenía que hacer una propuesta y cuando lo escuché me di vuelta y me fui como una diosa", contó con una entrevista con Ulises Jaitt.



Además, comentó cómo fue su experiencia con colegas: "me pasó salir con algún actor que por hacer una escena subida de tono tenés química y estás soltero, te podés confundir... pero recibí decepciones porque después se corta una vez que estuviste, nadie se hace cargo, es touch and go".



"En el sexo se pueden incluir terceros. Tiene que ver con las libertades de cada uno. El tema del tamaño importa. Mis amigas me cargan porque tengo puntería. Ellas me dicen anaconda. Siempre tuve la suerte de estar con dotados, tengo un imán. Pero tal vez tienen algo enorme y no saben cómo usarla", añadió.



Por último, sostuvo que "en el sexo soy rebelde y curiosa, me gusta investigar. El sexo oral es clave, es una de las cosas que más me gusta. Si está bien hecho, chau".