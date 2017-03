Simeone explicó por qué todavía no es su momento para dirigir al seleccionado

El sueño de tener a Diego Simeone como director técnico de la Selección argentina deberá esperar por lo menos unos años. El "Cholo" dijo que recién se hará cargo de la "Albiceleste" en el final de su carrera y explicó el por qué.



"Me gustaría dirigir a la selección pero hoy no veo esa situación. La otra vez hablaba con (Edgardo) Bauza y le preguntaba cómo trabaja. Sería muy difícil para mí, me gusta el día a día. No voy a negar que cuando empieza el Himno y la copa esas sensaciones aparecen, pero me gustaría hacerlo en la recta final de mi carrera, aunque hay que ver si en ese momento me quieren", dijo Simeone en una entrevista con una programa radial de la cadena española Onda Cero.



El conductor de Atlético Madrid sonó como alternativa para reemplazar a Alejandro Sabella después del Mundial 2014 y también a Gerardo Martino tras la Copa América Centenario del año pasado, pero aún mostró que se siente lejos del banco del seleccionado.



Simeone llevó al "Colchonero" a dos finales de la Liga de Campeones de Europa, en las que cayó con su clásico rival Real Madrid, conquistó una UEFA y una Supercopa de Europa, y en el ámbito local una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Previamente en Argentina condujo al campeonato a Estudiantes en 2006 y a River en 2008. (DyN)