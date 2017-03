Tras varios fracasos, los concejales de Yerba Buena podrían sesionar para destrabar el pago de los sueldos

"Parece que a Mariano Campero no le interesa que se paguen los sueldos. Lo único que tiene que hacer, para eso, es levantar el teléfono y ponerse de acuerdo con Benjamín Zelaya". Quien habla es Héctor "Pilón" Aguirre, y lo hace en referencia al intendente de Yerba Buena y al presidente de ese Concejo Deliberante, respectivamente. En medio de la seguidilla de sesiones consecutivas que fracasan por falta de quórum, los parlamentarios tienen un tema que urge su aprobación: la autorización al Ejecutivo municipal para obtener la financiación necesaria para el pago de los sueldos.



"No sé dónde vamos a parar. Estos chicos siguen profundizando la grieta", prosigue el edil peronista, en alusión, ahora, a sus pares Javier Jantus, José Macome y Marcelo Rojas, los concejales afines al oficialismo gobernante. Es que las últimas dos citas -que habían sido convocadas la semana pasada por Zelaya- fracasaron debido a que no reunieron el número necesario de concejalías para abrir una sesión, debido a las ausencias del trío.



Así las cosas, no pudieron aprobar la adhesión al otrora Pacto Social, que se ratifica anualmente y que, desde diciembre pasado, está pendiente de ser avalada. Es decir que, desde ese entonces, el Gobierno provincial remite el dinero, pero sin el marco normativo expedido desde el Concejo hacia la Municipalidad.



Esta vez, no obstante, la Provincia le ha insistido a Campero para que regularice esa situación. Sin embargo, Rojas, Macome y Jantus se negaban -hasta aquí- a dar quórum porque, en esa ordenanza, otros tres ediles había introducido un artículo para modificar el modo en el que ese cuerpo recibe su presupuesto desde el Ejecutivo municipal. "Actualmente, tenemos que hacer zanja, ida y vuelta, hasta que nos tiran algo de plata", había declarado Aguirre. "Lo que tratan de hacer es aumentar sus gastos sociales y meter ñoquis", acusaba Macome.



El lunes, por la mañana, acordaron dejar esa cuestión para una sesión posterior y reunirse por estos días a ratificar la adhesión necesaria. Luego, probablemente el jueves, Zelaya convocaría a una reunión ordinaria. "El respaldo legal que nos están solicitando es necesario. Debemos avanzar en esa cuestión", concluye Jantus.



Según trascendió,en el transcurso del día Campero se comunicaría con Zalaya para destrabar la situación.