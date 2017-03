Moreno lo admitió: "dejamos muchos pobres"

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moren,o aseguró hoy que el Gobierno mide mal la pobreza. De todos modos, hizo una especie de mea culpa y reconoció que el kirchnerismo dejó muchísimos pobres tras sus 12 años de gestión.



En ese contexto, relativizó el 7,6 % de desempleo que arrojó la última medición del Indec. "No hubo ningún cambio estructural en la economía para que haya cuatro veces más de pobreza que de desocupación", aseguró el ex funcionario.



"No hay ninguna duda de que está mal medida la pobreza hoy por los organismos privados, en este caso el Observatorio (de la Universidad Católica Argentina), que va a medir pobres donde hay pobres. Pero nadie se planteó esconder la pobreza, nosotros dejamos un montón de pobres, muchísimas familias. El 6 % de pobres son 2.400.000 compatriotas, son 600.000 familias. ¿Por qué piensan que eso es poca pobreza? Dos familias pobres es mucho, cómo vamos a haber dejado poca pobreza. Dejamos muchísima pobreza", enfatizó.



De todas formas, en declaraciones a Radio 10 que fueron reproducidas por la agencia DyN, Moreno recordó: "el último dato de pobreza que publicó Cinthia Pok (actual funcionaria del Indec) durante nuestro Gobierno fue en 2006, cuando marcó que estaba en el 26,9 %".



"Ahora, entre 2006 y 2015, la economía creció, pusimos la Asignación Universal por Hijo, pusimos la moratoria jubilatoria, pero dicen que la pobreza creció. Primero, si es así, Cristina no merece volver, porque gobernar es crear trabajo, y si durante ocho años lo único que hizo fue generar pobres, entonces no merece volver", sostuvo.



Además, señaló que si ese dato fuera real, "también indicaría que las políticas sociales no sirven para nada".



"Es muy raro, es extraño que la desocupación de la Ciudad de Buenos Aires sea mayor que la del país. Estaremos en torno al 9 %. Pero están hablando de 32 puntos de pobreza. Es una situación ridícula hablar de 7,6 de desocupación y 32 % de pobreza", añadió.



Con respecto al gobierno de Mauricio Macri, el ex secretario dijo: "no es un proyecto neoliberal, es un experimento oligárquico que se metió con la comida de los argentinos".