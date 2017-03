Escándalo: Fabián Gianola salió con los tapones de punta contra Pablo Echarri

BUENOS AIRES.- Un verdadero escándalo se desató entre Pablo Echarri y Fabián Gianola. Enfurecido, el marido de Nancy Duplaa se despachó contra varios de sus colegas que criticaron su gestión en Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), entre ellos Andrea Del Boca y Gianola, al que tildó de "mentiroso serial y pésimo compañero". Este último, lejos de calmar las aguas, le contestó: "cuando no sos inocente, salís a agredir e insultar".



"No me despierta ninguna sorpresa este tipo de ataques, ya viene desde hace mucho tiempo. Me parece que es algo menor en relación a los problemas que tiene Sagai, una entidad que tiene muchísimos juicios", sostuvo Gianola. Y siguió: "hace ocho años que no les pagan a los actores de doblaje. Lo mismo pasa con los bailarines y los actores extranjeros. México le reclama casi seis millones de dólares", consignó el diario "Clarín".







Enojado con Sagai, Gianola cuestionó a la entidad por los bienes que posee y afirmó que hay una serie de anomalías.



Gianola, quien junto a otros actores, dirige la nueva entidad Inter Artis, aseguró: "hemos armado una gestión en la que tenemos más de mil socios que están preocupados por eso". Además, dijo que Echarri puede opinar lo que quiera sobre él como persona, pero que otra cosa son "los juicios y la falta de experiencia en la gestión (de Sagai)".







"No lo conozco, nunca trabajé en cine, teatro ni televisión con él -afirmó Gianola en referencia a su colega Pablo Echarri-. Nos cruzamos en un partido de fútbol y lo crucé dos o tres veces en la vida. No tengo relación con Echarri, no la tuve ni la tendré. Puede decir lo que quiere, está en todo su derecho si le parezco mala persona", dijo en diálogo con "TN".



"Cuando soy inocente te abro las puertas de mi casa; cuando no sos inocente salís a agredir e insultar porque estás escondiendo otras cosas -manifestó-. Lo hemos vivido los últimos doce años, y no voy a ser de la misma manera porque estamos tratando de ser de otra manera. Es una estrategia que ya hemos vivido durante muchos años".