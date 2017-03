Subas de tarifas: estos son los aumentos que se vienen

Marzo termina con aumentos en tarifas de agua y de luz eléctrica para los usuarios tucumanos. Pero en abril habrá nuevos reajustes en ambos servicios públicos y se sumarán los incrementos, anunciados por el Gobierno nacional, en las boletas del gas para domicilios e industrias. A continuación, un detalle de las subas que ya están vigentes y de las que aplicarán el próximo mes:



Boletas de agua:

-Las últimas facturas llegaron a las domicilios de los usuarios tucumanos con un aumento que promedió el 23%.



-La causa de este incremento responde a factores económicos: la inflación de 2016 y los efectos de la devaluación del peso, registrada de diciembre de 2015 y en diciembre del año pasado.



-Por otro lado, se anunció oficialmente que el 3 abril está convocada una audiencia pública en la cual la empresa SAT, encargada de la distribución del servicio de agua, expondrá los argumentos para reajustar el cuadro tarifario de 2017.



Boletas de luz:

-Los usuarios de la provincia recibirán en abril un aumento tarifario del 25%, que responderá a la quita de subsidios al Valor Agregado de Distribución (VAD). Esta suba estará vigente hasta 2020 pero con revisiones semestrales, según el avance de la inflación.



-La primera suba del servicio de energía eléctrica se aplicó en febrero y fue del 15%, en promedio. En tanto, el segundo reajuste, vigente desde este mes, fue del 20%. En ambos casos, las revisiones se explicaron por el aumento del precio estacional de la energía.



-Los tres reajustes no se aplicarán de modo integral, ya que una amplia franja de usuarios residenciales pagará un reajuste menor o, directamente, no será alcanzado por el sinceramiento tarifario. La distribuidora EDET afirmó que se trata de los 165.000 clientes que gozan la tarifa social sobre un total de 450.000 usuarios residenciales de Tucumán.



Boletas de gas:

-Los nuevos cuadros tarifarios se conocerán hacia fin de mes y se aplicarán en tres etapas, a partir del 1 de abril próximo, de noviembre y de abril de 2018.



-Para las categorías R1 a R23, los aumentos no podrán superar el 300%; para R31 a R33, el 350%; y para R34 no podrán significar más del 400%.



-Seguirá vigente el sistema de aliento al ahorro, por el cual los consumidores que reduzcan su demanda en 15% tendrán una bonificación del 50%. Ratifican que serán del 300% y del 500% para las facturas que superen lo $250.



-En el caso del gas natural, hay un 25% de los 8 millones de usuarios residenciales argentinos que mantendrán el beneficio de la tarifa social.