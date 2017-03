El Power Rangers amarillo será el primer superhéroe gay

HOLLYWOOD, Estados Unidos.- El Power Ranger amarillo, interpretado por la actriz latina Becky G., será lesbiana en la nueva película de esta saga, lo que la convertirá en el primer superhéroe gay, según anticipa el medio especializado The Hollywood Reporter.



La mención de esta elección sexual aparecerá en una escena en la que otro personaje da por supuesto que cuando el Power Ranger amarillo habla de su pareja se refiere a un chico, pero luego descubre que en realidad se trata de una chica.



"Ella cuestiona mucho quién es. No lo descubre totalmente aún. Creo que lo genial de esa escena y lo que desencadena es un 'eso está bien'. La película dice lo mismo y todos los chicos tienen que aceptarse y encontrar su tribu", explicó Dean Israelite, director de la película.



Por su parte, en una entrevista a EFE, que reprodujo Télam, Becky G. dijo que para ella es "un verdadero honor y una bendición" interpretar de asumir un rol "tan rico", ante el hecho de que se trata de un superhéroe latino y gay.



Por su parte, el actor David Yost, quien años atrás personificó al Power Ranger azul pero tuvo que abandonar el proyecto ante los ataques recibidos cuando reveló ser homosexual, celebró esta decisión.



"Los productores han tomado una verdadera responsabilidad. Muchas personas de la comunidad LGBT van a emocionarse de ver esta representación", afirmó, al ser consultado por The Hollywood Reporter.



Los Power Rangers es una serie creada en 1993 y en esta nueva adaptación cinematográfica contará con un presupuesto de 100 millones de dólares.