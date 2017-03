Higuaín la pifió otra vez: se equivoca hasta en el saludo

Las cargadas a Gonzalo Higuaín se repiten sistemáticamente desde la final del Mundial de Brasil 2014. Y todo indica que estas bromas lo acompañarán por un buen tiempo. Eso sí: él no ayuda mucho para evitarlo.



En las últimas horas, la RAI (compañía de radiodifusión pública de Italia) repitió un programa especial del 2015, donde le hicieron un homenaje al cantante italiano Andrea Bocelli. Allí se encontraba Gonzalo Higuaín, que en aquel entonces era el ídolo del Napoli.



¿Qué ocurrió esta vez? Luego de ser presentado por la conductora, el jugador saludó a Bocelli. “Voy a aprovechar este momento para darte las gracias (por su fútbol)", le respondió el cantante a antes de finalizar el programa ¿Cómo respondió el delantero? Intentó darle la mano, pero no se dio cuenta de que Bocelli sufre de ceguera total y no percibió el gesto.



Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y generó una catarata de bromas.





Higuaín me asombra cada días más.

Se dio cuenta que Andrea Bocelli es no vidente? pic.twitter.com/XikBUlyFLp — Luciano Payeres (@LucianoPayeres) 21 de marzo de 2017

@G_Higuain es un jugador tan impredecible que Andrea Bocelli no pudo ver que le estiraba la mano. #ElPierdeFinales — Guillermo Cito (@Willycito06) 21 de marzo de 2017