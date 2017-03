El ingreso del limón a Estados Unidos se prorrogará por 60 o 90 días, según Manzur

El gobernador Juan Manzur aseguró hoy que el ingreso del limón a Estados Unidos se prorrogará por lo menos durante dos meses, hasta que asuma el secretario de Agricultura que designará el presidente Donald Trump.



"El embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, expresó que la medida se prorrogará por 60 o 90 días, hasta que asuma el futuro funcionario y tome una decisión", expresó Manzur.



En declaraciones a la prensa, el mandatario aclaró que hasta que no se nombre al nuevo secretario de Agricultura, cuya asunción deberá ser refrendada por el Congreso estadounidense, las negociaciones continuarán en suspenso.



El pasdo 20 de enero, Trump dispuso abrir un período de 60 días para evaluar toda la normativa que había firmado su antecesor, Barack Obama, pero que todavía no regía, ya que la fecha de entrada en vigor del permiso iba a ser el 23 de enero. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos habían aprobado en diciembre pasado la importación de cítricos argentinos, una operatoria que propondría el envío anual de unos 20.000 toneladas de limones del noroeste argentino, por un valor de U$S 50 millones.



El año pasado, Estados Unidos importó 84.000 toneladas de limones, mientras que la Argentina es el principal productor mundial, con un volumen cercano a 1,5 millón de toneladas cada año. Tucumán es el principal productor, con más del 80% del total nacional.