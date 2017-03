Sucrédito lanza Cuotas Claras para llevarles tranquilidad a sus clientes

El lanzamiento del programa Precios Transparentes provocó algunas confusiones en cuanto a las compras con tarjetas de crédito. A más de un mes de que se pusieran en marcha las disposiciones del Gobierno Nacional y en un contexto de incertidumbre, desde Tarjeta Sucrédito anuncian nuevos planes en 3, 6, 9, 12, 15 y 18 cuotas, identificados con el nombre de Cuotas Claras. Sin embargo, desde la empresa explicaron que la operatoria sigue siendo la misma. Así, se busca llevar tranquilidad a los consumidores para evitar interpretaciones erróneas.



“Los planes de financiación en los comercios en lo referido al pago de las cuotas por parte de nuestros clientes no han sufrido modificaciones”, indicó el presidente de Tarjeta Sucrédito, Jorge Blanco. “No habrá recargo de parte nuestra para ninguno de los consumos en plan de Cuotas Claras realizados sobre el precio de lista o financiado que informe el comercio”, aclaró y agregó: “La denominación de los planes apunta a que son claros y a que buscan dar tranquilidad a nuestros clientes”.







Blanco ejemplificó: “En la compra de un producto cuyo precio de lista es $1.200, el cliente de Tarjeta Sucrédito paga 12 cuotas claras de $100. El precio de lista es dividido en la cantidad de cuotas sin ningún adicional. Es decir, la tasa efectiva anual (TEA) y el costo financiero total (CFT) que recae sobre el cliente es 0 (cero) %”. Y agregó: “Queremos explicar que no hay ningún tipo de carga adicional al precio pactado con el comercio. Nada ha cambiado en nuestra operatoria".



“Queremos que nuestros clientes tengan la tranquilidad de que pueden seguir contando con Tarjeta Sucrédito para todas sus compras y de que no tendrán sorpresas a la hora de pagar su resumen”, finalizó Blanco.