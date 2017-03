Estos son los más ricos de la Argentina, según Forbes

La revista especializada Forbes dio a conocer su ránking anual de millonarios, encabezada por el cofundador de Microsoft, Bill Gates. Pero en la lista mundial también figuran varios argentinos.



En la lista hay siete empresarios del país -tres más que el año pasado-, según consignó el portal Infobae. Estos se posicionaron desde el puesto 581 en adelante y sus fortunas suman U$S 12.430 millones. Entre ellos, figuran Alejandro Bulgheroni, quien está al frente de Bridas Corporation y se ubica en el puesto 581 a nivel mundial, con una fortuna de U$S 3.300 millones -un valor neto menor al del año pasado-; y Eduardo Eurnekian, en el puesto 896 y con una fortuna valuada en los U$S 2.300 millones.



También están incluidos Alberto Roemmers, de los laboratorios del mismo nombre, con una fortuna valuada en U$S 2.000 millones, en el puesto 1.030. Gregorio Perez Companc, ubicado en el puesto 1.376 y con una fortuna valuada en los U$S 1.530 millones, similar a la de marzo del año pasado; es la cuarta persona más rica de la Argentina.



Jorge Brito, de 64 años y a la cabeza del grupo Macro, figura por primera en el ranking de la revista Forbes. Su fortuna está valuada en U$S 1.300 millones, ubicándose como el quinto argentino más rico y en el puesto 1.567 a nivel global.



Eduardo Costantini y Marcos Galperin comparten fortuna de U$S 1.000 millones y la ubicación en la lista de Forbes (1.940). Fueron incorporados en la última edición.

Según Infobae, el empresario Paolo Rocca, al frente del grupo Techint, debería ubicarse como líder de la lista con una fortuna de U$S 4.400 millones, pero Forbes lo ubica bajo la nacionalidad italiana.