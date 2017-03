Bill Gates se consolida como el mayor millonario del mundo por cuarto año consecutivo

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, es la persona más rica del mundo, anunció hoy la revista especializada Forbes, que dio a conocer su nómina anual de millonarios. El inversor Warren Buffett y el emprendedor Jeff Bezos, dueño de Amazon, completaron el podio.



Gates lidera el ranking por cuarto año consecutivo y por vez número 18 de los últimos 23 períodos, con una fortuna estimada este año en U$S 86.800 millones.



El segundo lugar lo ocupa este año el estadounidense Warren Buffett, dueño de la firma financiera Berkshire Hathaway, con valores calculados en U$S 75.600 millones, y el tercero es para Jeff Bezos, creador de Amazon y dueño del Washington Post, con U$S 72.800 millones.



El español Amancio Ortega, del grupo textil Inditex y la cadena de ropa Zara, ocupa el cuarto lugar, dos puestos por debajo del ránking del año pasado, con unas propiedades por valor de U$S 71.300 millones, informó la agencia EFE.



El mexicano Carlos Slim, dueño de un grupo de empresas que incluye la mayor compañía telefónica de su país, queda en sexto lugar, con U$S 54.500 millones, por debajo de Mark Zuckerberg, de Facebook, con U$S 56.000 millones.



La revista informó de que la lista de este año, en su 31 edición, incluye a 2.043 personas con una fortuna superior a los mil millones de dólares, 233 por encima de los incluidos en la lista del año anterior.



Por regiones, Asia-Pacífico es la que tiene más representantes, con 720, seguida por Estados Unidos, con 565, y Europa, con 530. Por países, Estados Unidos (EEUU) es el primero y el segundo, China, con 319, consignó la agencia Télam.