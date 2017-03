ATEP y APEM adherirán al paro nacional y no habrá clases mañana y el miércoles

El paro nacional docente impactará en Tucumán mañana y el miércoles. Es que la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) y la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (APEM) confirmaron la adhesión a la huelga convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) sin asistencia a los las escuelas. En cambio, el gremio de los docentes técnicos no se sumará a la medida de fuerza.



De esta forma, no habrá clases en los establecimientos educativos de los niveles primario, medio y superior, según el efecto de la medida.



"La semana anterior dije que íbamos a evaluar el paro, y lo terminamos decidiendo recién hoy. Adherimos al paro nacional sin asistencia al lugar de trabajo. Nuestra motivación es la negativa del Gobierno nacional de reabrir la paritaria (federal), que es de púbico conocimiento”, dijo David Toledo, secretario general de ATEP.



El dirigente local diferenció las razones de la medida de fuerza, ya que apunta a la Casa Rosada y no a la Casa de Gobierno. “No es un conflicto provincial, sino de orden nacional, que se está prolongando indefinidamente. Lo único que tienen que hacer es cumplir con la ley y convocar la paritaria nacional (…) Conforme a la ley, se tiene que discutir en paritaria los gastos (del presupuesto nacional) destinados a la Educación: mejoras institucionales en las escuelas y planes nacionales, entre otros”, explicó.



Sin embargo, en la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) informaron que no se sumarán a la medida de fuerza convocada por 48 horas, aunque afirmaron que representantes locales participarán en la movilización del sector, en Buenos Aires.



El secretario general de AMET, Edgardo Bessone, aclaró que la adhesión dispar de los gremios tucumanos no divide al Frente de Gremios Docentes (FGD). “Cada uno hace lo que dictamina su ente nacional. A ellos, la Ctera los manda a hacer paro y a nosotros, no. Hacer un paro por hacer un paro en la provincia no nos parece; nuestros políticos son completamente diferentes a los nacionales. Acordamos uno de los mejores salarios del país. En esto creo que AMET nacional es coherente. De todos modos, apoyamos el reclamo y va una delegación de 70 personas a Capital Federal a acompañar”, aclaró Bessone.



El sindicato de docentes de los colegios privados, Sadop, también confirmó su adhesión al paro nacional.