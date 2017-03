"Puede haber una guerra de pobres contra pobres", afirmó Daer

El dirigente de la CGT cuestionó el plan antipiquetes que pretende aplicar el Gobierno.

BUENOS AIRES.- El integrante del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, ratificó hoy el paro nacional del 6 de abril y advirtió sobre el peligro de que ocurra en la vía pública "una guerra de pobres contra pobres", si el Gobierno aplica el anuncio de la semana pasada para relanzar el protocolo antipiquetes.

"El último año estuvimos facultados para llevar adelante una medida de fuerza y, consecuencia de eso, el Gobierno convocó a un diálogo. Fuimos a dos mesas de diálogo con dos acuerdos que no se cumplieron y el Gobierno no hizo nada para que se cumplieran. Hicimos una marcha y, como el Gobierno no rectifica políticas, vamos al paro el 6 de abril", argumentó Daer.

Sobre la idea del Gobierno, de aplicar un plan para repeler los piquetes, el sindicalista afirmó que "no se debe atacar el corte de calle, sino las consecuencias que llevan al éxito a ese bloqueo vehicular. Uno no quiere que la calle termine siendo una guerra de pobres contra pobres. Ningún protocolo puede esconder las desigualdades que cada vez son más grandes", añadió. (DyN)