Video: el debut del hijo de "La Bomba" en Trulalá estuvo marcado por un escándalo

Debía ser una noche perfecta para Santiago Ariel Griffo, pero no todo salió como esperaba. El hijo de Gladys "La Bomba Tucumana" debutó este fin de semana como la nueva voz de Trulalá en un show brindado en la provincia de Córdoba. Sin embargo, un escándalo protagonizado por un invitado opacó el show.



El cuartetero Pitty Murúa no pasó un buen momento durante su participación en el recital que tuvo lugar en la Sala del Rey. Es que no fue bien recibido por el público, que lo silbó y hasta le tiró vasos con cerveza arriba del escenario. La situación se transformó en una discusión entre el cantante y el público mientras Griffo permanecía apartado del escándalo. Afortunadamente la situación no pasó a mayores.



La música tropical corre por las venas de Santiago Ariel, de 24 años. Hijo de la tucumanísima Gladys y del “Príncipe” Ariel, figura fundamental del cuarteto cordobés, “Tyago” comenzó su carrera artística desde muy joven en esa provincia que late al ritmo de la música cuartetera. El reconocimiento más grande en los escenarios le llegó en los últimos años con sus presentaciones como vocalista en la banda Kimbara, que debutó en los escenarios en octubre de 2012, cuando él tenía apenas 20 años.