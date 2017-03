Todo lo que hay que saber del partido entre Nueva Chicago y San Martín

- San Martín visita a Nueva Chicago desde las 16, por la fecha 22 de la B Nacional. El duelo será arbitrado por Guillermo González y será transmitido por DirectTV a través de los canales 610 y 1610.



- El equipo dirigido por Diego Cagna se encuentra en el duodécimo escalón de la tabla de posiciones, último lugar que otorga un boleto a la Copa Argentina.



- Para acceder a la competencia, San Martín necesita al menos un empate en Mataderos. De lograrlo, igualará en unidades a All Boys, pero lo superará por mejor diferencia de gol.



- En caso de caer ante Nueva Chicago, el "Santo" no deberá hacerlo por más de tres goles (para no ser superado por Juventud Unida de Gualeguaychú) y esperar que Santamarina no sume de a tres.



- Desde que se reanudó el torneo, San Martín sumó una victoria (3-0 ante Gimnasia de Jujuy) y una derrota (1-2 ante Douglas Haig), por lo que necesita encontrar regularidad.



- Nueva Chicago llega al duelo de hoy muy motivado, debido a los dos resultados positivos que obtuvo desde la reanudación del torneo (venció de visitante a Chacarita y a Guillermo Brown).



- El "Santo" formaría esta noche: Carrizo; Catalán, Moreira, Ferrero, Oliver; Galeano, Abregú, García, Viturro; G. Rodríguez y Lentini. DT: Cagna.



- Nueva Chicago saldría a la cancha con: Sánchez; Vivas, Ayr, Sainz, Serrano; Juárez, Vera, Aguirre; Melo, Gómez y Nequecaur. DT: Rondina.



- Leandro Gracián, que se recupera de una lesión, y Rolando Serrano, que contra Chicago cumplirá la sanción recibida por su expulsión contra Douglas Haig, se encuentran en la delegación que concentrará en el complejo Setia, de Ezeiza, hasta el duelo del viernes ante Argentinos.