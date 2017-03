Katy Perry y otra confesión sobre su sexualidad: "hice más que sólo besar a una chica"

Katy Perry volvió a estar en la boca de todos por una nueva confesión sobre su sexualidad o, mejor dicho, una mejor explicación de las declaraciones que en el algún momento hizo. La cantante lo expresó durante la gala de la Campaña de Derechos Humanos en Los Ángeles, dónde fue reconocida con el premio nacional de la igualdad.

"¡La verdad sea dicha, hice más que eso!", dijo Perry al recordar la canción que la hizo famosa, "I Kissed a Girl" ("Besé a una chica", en español). "En ese momento no sabía muchas cosas de la vida. Lo que sí sabía era que tenía mucha curiosidad e incluso entonces sabía que la sexualidad no era tan blanca como el vestido que llevaba", confesó.

Los padres de Katy eran pastores y su familia muy religiosa. La intérprete de "California Girls" se fue de su casa cuando transitaba los 20 y conoció otra realidad. Según explicó, la visión que, como religiosos, sus padres tenían de la homosexualidad era muy negativa y conservadora. Al enfrentarse al mundo se dio cuenta que esto no era así y su pensamiento cambió totalmente: "me di cuenta que estas personas no eran como me habían enseñado. Son los más libres, fuertes, amables e inclusivos que he conocido. Estimulan mi mente y mi corazón. Son mágicas porque están viviendo su verdad", expresó.

En su momento, cuando su tema salió a la luz ella comentó que en su adolescencia besó a su amiga porque quería probar qué se sentía. "Con la canción supe que comencé una conversación que gran parte del mundo estaba ansioso por empezar", agregó. La artista finalizó asegurando que seguirá luchando por la igualdad: "tengo que defender lo que siento que es verdad. Justicia para todos, punto".