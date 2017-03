Dujovne: "el Gobierno no ve a la CGT como un enemigo"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el Gobierno no ve a la CGT como un enemigo y advirtió que lo peor que se puede hacer el Ejecutivo es dejarse llevar por una amenaza de huelga.



"El Gobierno no ve a la CGT como un enemigo, lo vemos como un actor más con el que se dialoga. Y vamos a dialogar al día siguiente, si es que hay paro. Creo que las medidas que está tomando este gobierno van en la dirección correcta y que lo peor que podemos hacer es dejarnos llevar por la ansiedad, el cortoplacismo, por una amenaza de huelga", aseveró.



Durante una entrevista publicada hoy por el diario Clarín y reproducida por la agencia DyN, Dujovne, que se encuentra en Londres encabezando una misión comercial al Reino Unido, afirmó que en el Gobierno no comprenden las motivaciones del paro anunciado para el próximo 6 de abril, y dio a entender que responde al momento político que vive el kirchnerismo.



"Yo creo que el kirchnerismo empieza a tomar actitudes cada vez más agresivas con el gobierno, porque muchos de ellos se están jugando su libertad. La justicia es lenta, pero eso no quiere decir que no exista. Y realmente hay sectores que quieren que le vaya mal a la Argentina para que le vaya mal al gobierno. Apuestan a que al gobierno le vaya mal. Y esos sectores hoy, le hacen más difícil para los sectores más racionales de la CGT, tener una posición como la que tuvieron el año pasado", advirtió.



Entre otras cosas, el Ministro resaltó que el Gobierno toma medidas de largo plazo, a diferencia de la gestión de Cristina Fernández.



En ese marco, admitió: “la inflación se aceleró un poco al comienzo de la gestión, al remover los controles de capitales y unificarse el tipo de cambio, pero estamos muy confiados que el Banco Central va a cumplir con su meta de inflación del 17 por ciento este año y que lleve a la inflación en el año 2018 a entre 8 y 12 %".