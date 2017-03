Bullrich afirmó que el Gobierno va a actuar ante cortes, lo que "puede tener ciertas consecuencias"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy que el gobierno de Mauricio Macri va a actuar ante cortes y protestas, lo que puede tener ciertas consecuencias. Además, pidió no entrar en "la paranoia de la Argentina".



"Vamos a actuar. Cuando actuemos no entremos en la paranoia de la Argentina. Si actuamos porque actuamos, y si no actuamos porque no actuamos. Actuar con decisión puede tener ciertas consecuencias, pero esas consecuencias no significan que vaya a haber un muerto", enfatizó Bullrich.



En declaraciones al canal de televisión América, afirmó: "la Gendarmería y las fuerzas policiales van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando. Esa dispersión puede implicar una consecuencia. ¿Los argentinos queremos un orden democrático? Bueno, eso requiere que las fuerzas actúen".



"Cuando las manifestaciones son enormes muchas cosas no se pueden hacer, pero cuando son chicas se pueden hacer y las vamos a empezar a hacer", advirtió la ministra.



En ese marco, destacó que las fuerzas federales tienen que defenderse de los ataques que permanentemente reciben, como “piedrazos o botellazos". Y agregó: "durante 12 años no se metían en las calles. Nosotros les planteamos que están amparados por la Constitución (Nacional) y por las Leyes". “Hay grupos en Argentina que desde que asumió el gobierno del presidente Macri, sin saber ni siquiera lo que se iba a hacer, ya estaban en la calle".



"Desde que llegamos al gobierno vamos sintiendo un intento permanente de grupos políticos que dicen ser organizaciones sociales, inclusive la CGT, que lo que hacen es generar una protesta cotidiana calle ¿Cómo puede ser que estén todos los días en la calle?", cuestionó.(DyN)