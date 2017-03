Naiara Awada, sobrina de la esposa de Macri: "la gente se está muriendo de hambre"

La actriz Naiara Awada, hija del actor Alejandro Awada y sobrina de la primera dama, Juliana Awada, criticó hoy duramente al Gobierno nacional.

"No veo al país como me gustaría verlo. Hay un montón de cosas que no me parecen bien. Yo nos veo peor. Pero entiendo también que Mauricio cuando asumió agarró un país complicado. La gente se está muriendo de hambre, los sueldos no alcanzan. Pobreza cero decían cuando asumieron. Hoy yo veo que la pobreza está aumentando cada vez más", señaló Naiara en una entrevista con el programa Mauro, la pura verdad.

La sobrina de Juliana aseguró no ser kirchnerista, sino "ciudadana".

Ayer por la noche, durante la entrevista que le hizo Mirtha Legrand al presidente Mauricio Macri y su esposa, Naiara, de 23 años, tuiteó: "Mis ojos no pueden creer lo que ven. Posta me angustio mucho. Apago la tele".

No soy ni k ni macrista. Soy CIUDADANA pic.twitter.com/scfSEAyskW — Nai Awada (@AwadaNai) 19 de marzo de 2017