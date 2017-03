Garavano sostuvo que el apriete a los jueces era una política del gobierno anterior

BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, sostuvo que el apriete a los jueces "fue una política del Gobierno anterior que se verificó en numerosas situaciones".



"Cada juez sabrá cómo lo vivió, yo a lo que me puedo referir es a cuestiones más generales. Todo lo que fue el proceso llamado de democratización de la Justicia, todo lo que tuvo que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura, la forma en la que se conducían los procesos en la Comisión de Disciplina del Consejo y las manifestaciones públicas en relación a cada actuación judicial que se generaba", señaló según comunicó la agencia DyN. Esos, apuntó, "son mecanismos de presión sobre el sistema judicial, que es una de las grandes diferencias con el gobierno actual".



Consultado por el diario salteño El Tribuno sobre las declaraciones que surgieron de escuchas judiciales cuando la ex presidente Cristina Fernández le decía a su asesor Oscar Parrilli, que había que 'apretar a los jueces', Garavano sostuvo que "lamentablemente creo que es una palabra bastante clara y no hay mucho que interpretar". "Fue una política del Gobierno anterior que se verificó en numerosas situaciones, incluso en proyectos de ley y distintas acciones. Claramente ese no es el camino para un mejor país ni para una mejor justicia", acotó el ministro.



Garavano diferenció a la gestión kirchnerista de la actual, al señalar que "nosotros, aún con decisiones que no compartimos, no hemos hecho ni ataques ni referencias a ninguno de los magistrados, ya sean jueces o fiscales". Asimismo descartó que haya una persecución política contra Cristina Fernández como sostiene el kirchnerismo al señalar que "eso no es así, hay una sobreactuación para tratar que la discusión sea netamente política".



"Incluso todas estas llamativas filtraciones de estas viejas escuchas parecen poner en vez de que los exfuncionarios expliquen qué fue lo que pasó en cada caso concreto, de dónde proviene el dinero o cómo se gestionaron determinadas contrataciones, nos quedamos discutiendo cuestiones mucho más genéricas. Por eso después nadie puede en definitiva entrar a explicar qué fue lo que pasó con los fondos públicos", añadió. Además consideró que "esto es parte de una estrategia de llevar la discusión a un terreno político, que además es un terreno que el Gobierno anterior y la ex presidenta manejan muy bien y salir de explicar el terreno gubernamental".