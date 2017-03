El padre del atacante de París aseguró que su hijo no era religioso y que el cannabis podría haberlo vuelto terrorista

PARÍS, Francia.- El hombre abatido en el aeropuerto de Orly en París este sábado tras asaltar a una soldado no era un yihadista, según aseguró hoy su padre en declaraciones a la emisora Europe 1. "Mi hijo nunca fue un terrorista", afirmó el hombre, quien dijo que su hijo de 39 años bebía y no rezaba. "Bajo la influencia del alcohol y el cannabis, podría ser", agregó.



El padre fue detenido el sábado unas horas y posteriormente puesto en libertad. Sin embargo el hermano del agresor y su primo siguen retenidos, según señalan hoy medios locales. Contó asimismo que su hijo lo llamó el sábado por la mañana y le pidió perdón. "He hecho una tontería con un gendarme", le comentó. Antes del ataque en el aeropuerto, el agresor había disparado a un agente en un control de la policía a las afueras de la capital francesa.



El agresor, que estaba fichado por la policía, atacó y amenazó a una soldado en Orly, donde sus compañeros de patrulla le dispararon y mataron, comunicó la agencia Dpa. Ahora la autopsia podrá esclarecer si el atacante actuó bajos los efectos de las drogas y el alcohol. La fiscalía antiterrorista investiga los motivos. Existen indicios de que se había radicalizado.