Cartas de lectores

Los vecinos de avenida Avellaneda al 300 y al 400 solicitamos a la Municipalidad una urgente fumigación, debido a que alacranes de gran tamaño invadieron los departamentos de los edificios de la citada zona. Debe tenerse en cuenta fumigar los árboles y alcantarillas de las veredas. Agradecidos.



- Mensaje



El gobierno anterior afectó las instituciones republicanas, tuvo indebida injerencia en el poder judicial, desorganizó la economía y destruyó la credibilidad del Indec, en base a un poder construido con prebendas, subsidios, coimas y corrupción. Afortunadamente la mayoría del pueblo argentino reaccionó a tiempo y en las elecciones pasadas dispuso un cambio de gobierno para que esto no siguiera sucediendo. El actual gobierno se encontró con un país saqueado, donde se había hipotecado el futuro, y con millones de personas que vivían una realidad ficticia que significaba pan para hoy y hambre para mañana. La nueva administración, al igual que un médico que cura a un paciente en grave estado, tuvo que tomar medidas extremas para normalizar la situación, ensayando diversos procedimientos para encontrar las soluciones de los múltiples problemas que heredó de la gestión pasada. Esto duele a muchos que deben enfrentar la realidad de la economía sin estar preparados para ello y por eso reaccionan pidiendo protección y recursos con los que hoy no se cuenta porque fueron dilapidados por el mal manejo y por la corrupción anterior. Esta situación es aprovechada ahora por los que perdieron los mal habidos beneficios que gozaban para encabezar y promover reclamos y protestas de los necesitados dirigiéndolos contra el gobierno. Respeto y me preocupa el dolor y la necesidad que sufren hoy muchos compatriotas como consecuencia de más de una década de mala administración del Estado, pero la única forma de salir adelante y de evitar que la historia se repita, es enfrentando los problemas con eficacia y con realismo. También es importante tratar que los que más pueden cuiden de los que menos tienen en la medida de sus posibilidades. Creo que ha llegado el momento de que Cambiemos, el radicalismo, el partido de Carrio y todos los que quieren que nuestra Patria salga adelante, convoquen públicamente en las plazas del país, a los ciudadanos que apoyan al gobierno actual y siguen aspirando al cambio. Si nos quedamos en las casas mirando lo que sucede, una minoría activa y ambiciosa ocupará exclusivamente los espacios de la opinión pública. Esto no debe suceder si la mayoría queremos tener democracia y calidad de vida sustentable.



- Trenes en Tucumán



Pasó el primero de marzo, Día del Ferroviario, y la esperanza de los tucumanos se desvaneció. Los fervientes deseos de un anuncio a nivel provincial y nacional de la pronta inauguración de trenes de pasajeros locales e interprovinciales o de un tren urbano que circule desde Tafi Viejo hasta San Pablo, o hasta Famaillá utilizando modernos tranvías, o un ferrobus, o coche-motor no se dio. La circulación de estos trenes urbanos nos permitirían tener un transporte seguro, limpio, rápido y económico. Facilitaría el descongestionamiento del microcentro, ya que viajar en auto desde las ciudades vecinas, tiene un costo aproximado de $135 por tres horas de permanencia en el microcentro, mientras que dejando el auto y viajando en el transporte público mencionado el costo aproximado de ida y de vuelta sería de 25 pesos. Iimplementar este transporte significa cuidar el flaco bolsillo del pueblo, obtener un ambiente más limpio, disminuir los accidentes y tener un microcentro descongestionado. Este argumento exige a las autoridades competentes efectuar un serio estudio de la factibilidad, ya que tenemos en esta ciudad instaladas las hermosas vías que rodean el microcentro, un privilegio que a muchas ciudades les gustaria tener y que no estamos utilizando. Mientras esta espera se alarga en Tucumán, sus habitantes ven con mucha alegría los anuncios de la reactivacion del ferrocarril en la vecina ciudad de Güemes (Salta), donde se presentó un plan estratégico, con la presencia del ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, el presidente de trenes Argentinos Marcelo Orfila, el secretario de planificacion de transporte German Bussio y otras importantes autoridades nacionales quienes fueron recibidos por el gobernador de Salte y su gabinete. Para este anuncio y para la confirmación de que el tren de pasajeros que une Güemes y Salta recibirá modernos elementos que le permitirán prestar un mejor servicio. Espero que este dejo de tristeza que nos invade a los tucumanos por no tener nuestros trenes muy pronto las autoridades lo conviertan en una alegría digna de festejar.



- El ruido de los aires



El consorcio del edificio San Martín 182 y otros vecinos reclaman por los ruidos molestos de los motores de aire acondicionados que funcionan en las instalaciones del Concejo Deliberante de la Capital, sito en San Martín y Monteagudo. Los motores de enfriamiento se encuentran en los techos de ese edificio a cielo abierto. No cuentan con muros de contención acústica, lo que produce ruidos constantes, excesivos e ininterrumpidos. Por estar estos motores en los techos del Concejo quedan enfrentados con el edificio de San Martín 182, en dirección a los departamentos y a las casas vecinas. Los ruidos se tornan insorportables para sus habitantes. Los ruidos desvelan, encierran, torturan, afectan la salud, provocan contaminación sonora, lesionan los derechos constitucionales y, por lo tanto, no se están respetando los derechos de los vecinos. El artículo 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho a tener un ambiente sano y equilibrado y determina la obligación de las autoridades de proveer la protección de este derecho. Además, el artículo 41 de la Constitución provincial consagra como política prioritaria del Estado la preservación del ambiente, a la vez que lo declara patrimonio común de todos. Además de nuestro planteo por ruidos molestos, está claro, que el gasto de energía eléctrica lo pagamos los contribuyentes, que somos los verdaderos damnificados. El Concejo Deliberante seiona algunas veces en el año, seguramente la mayor parte del tiempo hay en su interior algún personal, pero los equipos que son varios y de mucha potencia, funcionan permanentemente, sin descanso las 24 horas del día, inclusive fines de semana y vacaciones.



- Manifiesta asimetría



Resulta realmente desconcertante advertir la colosal asimetría con que se manejan los jueces federales respecto al trato que les brindan a los diversos imputados que caen bajo su órbita. Así, podemos observar que, cuando se trata de militares o de fuerzas de seguridad, en forma inmediata y aún en los albores de la investigación y sin prueba alguna, ordenan su detención contradiciendo los precedentes que dejaron sentado el principio de la libertad durante el proceso, y que ella (la libertad) sólo puede ser coartada con una sentencia de condena firme que fulmine el principio de inocencia constitucionalmente protegido. Como justificativo para esa ilegítima privación de la libertad, sólo dicen que lo hacen porque esos imputados podrían entorpecer el accionar de la justicia. El mismo argumento se ha utilizado con Milagros Salas. Ahora bien, lo que uno se pregunta, es porqué motivo no se actúa de la misma forma con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando está probado que ordenó presionar a los jueces y acreditado también el enorme poder que aún materialmente mantiene para estorbar el accionar de los Magistrados. ¿Será cierto entonces que los jueces federales le tienen miedo? Si esto es así, quiere decir que se cumple con el requisito antes señalado (obstaculizar la investigación) y se la debe privar de la libertad durante el proceso. De no procederse de esa manera, inmediatamente debe liberarse a todos los detenidos por cuestiones de la triste década del 70 que, sin sentencia firme, permanecen privados de su libertad, porque, además, ellos no tienen ninguna posibilidad de entorpecer la labor judicial.



- Esto no da para más



Leemos en la página uno de La Gaceta que la tormenta del 16/03/17 se cobró una vida. También vemos fotos de automóviles arrastrados por el agua. Esto pasó en varios lugares de la ciudad, que no hace falta mencionar. Pasamos a la hoja dos, del mismo diario, y vemos a nuestro sonriente Gobernador, anunciar que el año próximo se licitará El Centro Cívico de Pelli. Este excelente profesional, cobrará como anticipo de honorarios, 3,8 millones de pesos. ¿No es incongruente que mueran personas por las lluvias, en el siglo 21!!!!, y no se anuncia ninguna solución para este endémico problema de las inundaciones? Hace un poco más de un año cayeron los puentes que se habían hecho en el sur, y según entiendo todavía no se han arreglado. Creo que los legisladores, cuando terminen sus largas vacaciones, deberían tomar cartas en este asunto. La ciudad ya no da más .



