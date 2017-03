El Inter de Icardi, Banega y Ansaldi empató con Torino

El Inter empató hoy 2-2 en su visita a Torino por la 29na fecha de la Serie A del fútbol italiano, cotejo que se disputó en el estadio Olímpico Grande, resultado que le permite cosechar 55 puntos y escalar al quinto lugar del torneo, que encabeza Juventus con 70 unidades.



Los goles para el equipo milanés los marcaron el mediocampista francés Geoffrey Kondogbia (ex Lens, Sevilla y Mónaco) a los 27m. de la etapa inicial y el delantero italiano Antonio Candreva (ex Lazio, Udinese y Juventus entre otros clubes), a los 17m del segundo tiempo.



Torino marcó a los 33m del comienzo con el gol que convirtió el volante peninsular Daniele Baselli y selló el empate el mediocampista ghanés Afriyie Acquah a los 14m. de la segunda etapa.



En el banco de suplentes del Inter se ubicaron el atacante Rodrigo Palacio (ex Boca Juniors y Génova) y el arquero Juan Carrizo (ex River Plate, Lazio y Zaragoza, entre otros clubes).



Torino no contó con ningún jugador 'albiceleste' en el plantel inicial pero ingresaron en la segunda etapa Lucas Boyé (ex River) y Maximiliano López (Barcelona, Moscú, Gremio y Catania).



En el otro cotejo de la jornada Milan derrotó con un gol del mediocapista argentino, nacionalizado chileno, Matías Fernández (Colo-Colo, Villarreal, Sporting Lisboa y Fiorentina) al Genova, por 1 a 0. El club local contó en su equipo con el defensor Leonel Vangioni (Newellś y River) y el volante Lucas Ocampos (River, Mónaco, Olympique Marsella y Génova).



El visitante integró en su equipo a los defensores Santiago Geltiletti (Argentinos Juniors, San Lorenzo, Brest de Francia y Lazio), Ezequiel Muñoz (Boca, Palermo y Sampdoria) y el delantero Giovanni Simeone (River y Banfield), en tanto que en el banco se ubicó el defensor Lucas Oban (River, Tigre, Bordeaux y Valencia).



Mañana la fecha prosigue con los encuentros entre Empoli-Nápoles a las 8.30 (hora argentina), Bologna-Chievo, Crotone-Fiorentina, Sampdoria-Juventus, Cagliari-Lazio y Atalanta-Pescara, a las 11; Udinese-Palermo, a las 14, y Roma-Sassuolo, a las 16:45.



Posiciones de la Liga de Fútbol italiana: Juventus 70; Roma 62; Nápoli 60; Lazio 56; Inter 55; Milan 53; Atalanta 52; Fiorentina 45; Sampdoria 41; Torino 40; Chievo 38; Udinese 33; Sassuolo, Bologna y Cagliari 31; Génova 29; Empoli 22; Palermo 15; Crotone 14 y Pescara 12. (Télam)