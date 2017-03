Adiós al niño poeta que se hizo hombre en los bajos fondos del blues

"Sólo hayun verdadero rey del rock'n'roll. Se llama Chuck Berry", dijo una vez Stevie Wonder. Y aunque su afirmación levante ampollas en los fans del "rey" Elvis Presley, lo cierto es que la influencia de este músico afroamericano, que murió hoy a los 90 años, en el rock de los años 50, 60 y 70 es inmensurable.



Resulta difícil pensar en bandas como los Beatles, los Rolling Stones, los Beach Boys o incluso Bob Dylan sin Chuck Berry. Considerado uno de los mejores compositores y guitarristas de su tiempo, la influencia de este pionero tanto en el rock como en otros géneros sigue aún vigente. Quizá Elvis fuera el ícono y sex symbol del género, pero Berry encarnaba su mentalidad con sus composiciones.



Charles Edward Anderson Berry, conocido simplemente como "Chuck", se crió en el seno de una familia numerosa. Rápidamente desarrolló el gusto por la poesía y el blues. Aceptaba cualquier actuación que pudiera conseguir, a veces a cambio de 15 dólares la noche, y poco a poco se hizo un nombre entre los clubes de St. Louis. Entre sus referentes figuran grandes del blues como Nat King Cole y su ídolo, Muddy Waters, quien tras una conversación de un par de minutos en Chicago convenció a Berry de que firmara con el sello Chess.



El éxito llegó rápidamente cuando en 1956 Berry despegaba con el hit "Roll Over Beethoven". Un año más tarde siguieron "School Day" y "Rock and Roll Music", y en 1958 llegaron "Sweet Little Sixteen" y su mayor hit, "Johnny B. Goode". A los adolescentes y músicos hillbilly del sur profundo les gustaba el estilo de Berry, y también Elvis, por entonces apenas conocido, reconoció su potencial e incluyó una versión del "Maybellene" de Berry en su repertorio. En lo musical, en cambio, el que luego fuera apodado el rey no logró alcanzar a Berry.







LOS PRIMEROS AÑOS. Chuck Berry, en sus comienzos.



Además de sus furiosos guitarreos, Berry hizo del "duckwalk" su seña de identidad. Según la leyenda, esos andares de pato fueron en realidad fruto de la necesidad: la banda no había podido cambiarse de ropa antes de empezar uno de sus conciertos, así que Berry, siempre consciente de la importancia del estilo, apareció sobre el escenario con un atuendo muy arrugado y decidió caminar como un pato para desviar la atención de las vergonzosas arrugas de su ropa.



Si bien en el negocio musical Berry logró ascender a lo más alto, en lo privado su vida tuvo bastantes altibajos. Ya de adolescente tuvo que pasar varios años en un reformatorio y en 1961 volvió a ser detenido, esta vez para pasar año y medio entre rejas por llevarse de un estado a otro a una chica de 14 años. El hallazgo de drogas y películas pornográficas filmadas con menores en su vivienda, además de la evasión fiscal, le hizo enfrentarse también a la Justicia. Además, al parecer filmó a mujeres en el baño de un restaurante que compró en 1989.



Con todo, en una mirada retrospectiva a su trayectoria musical, estos desafortunados episodios sólo enturbian relativamente su figura. El Grammy a su trayectoria en 1985, la entrada en el Salón de la Fama del Rock'n'Roll ese mismo año y los muchos galardones recibidos a lo largo de su carrera ponen de manifiesto que Berry fue y sigue siendo uno de los grandes. La música de los Beatles a los Stones, que en sus composiciones reinventaron el estilo de Berry, es parte de su legado.



Quizá precisamente por eso uno de los que mejor resumió la impronta artística de Berry fue el Beatle John Lennon: "Si cambiáramos el nombre al rock'n'roll habría que llamarlo Chuck Berry".

INFANCIA. El músico, cuando recién entraba en la adolescencia.