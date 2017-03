Murió Chuck Berry, uno de los padres del rock and roll

Charles Edward Anderson Berry, más conocido como Chuck Berry, falleció hoy a los 90 años. Se trata de uno de los pioneros del rock and roll.



La policía de Misuri, estado en el que vivía el músico, informó que servicios de emergencia atendieron una llamada de urgencia, pero cuando llegaron al domicilio no pudieron reanimar al músico, detalló la BBC.



El deceso del legendario artista sucedió alrededor del mediodía. El guitarrista, catalogado como uno de los mejores de todos los tiempos, tuvo sus tiempos de gloria en las décadas de los 50 y 60.



Fue el autor de éxitos como "Johnny B. Goode", "Roll over Beethoven" y "Rock and Roll Music”.