Independiente enfrenta a San Martín de San Juan luego de tres meses de parate

BUENOS AIRES.- Independiente, que jugó hace 91 días su último partido oficial, recibirá a San Martín de San Juan, con el debut de Ariel Holan como entrenador y de Walter Ervitti y Emmanuel Gigliotti en el equipo, en uno de los partidos a jugarse hoy por la 16ta. fecha del Campeonato de Primera División.



El cotejo se desarrollará en el estadio Libertadores de América, desde las 19.30, con Silvio Trucco como árbitro y televisado por Canal 8 (Telefé).



Son 91 los días que pasaron desde el 17 de diciembre pasado cuando Independiente cayó de local por 1 a 0 ante Banfield en su último cotejo en el torneo, aún con Gabriel Milito como DT, ya que en la fecha pasada el equipo de Avellaneda debió jugar de visitante ante Talleres de Córdoba pero no lo hizo por estar en malas condiciones el césped del Estadio Mario Kempes.



El hincha de Independiente ya no tiene paciencia porque ya suman 27 los torneos de primera sin un título, desde aquel Apertura 2002 con Américo Rubén Gallego como entrenador. Los años pasan, la vuelta olímpica se posterga y cada nuevo técnico y jugador sufre esa presión.



Muchos se fueron y llegaron tres importantes figuras al plantel de Independiente como Nery Domínguez, quien no jugará ya que aún no le llegó la habilitación desde el fútbol mexicano, Walter Erviti, proveniente de Banfield, y Emmanuel Gigliotti, quien llega desde Chongqing Lifan de China.



Probables formaciones :



Independiente: Martín Campaña; Damián Martínez o Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alan Franco y Nicolás Tagliafico; Emiliano Rigoni, Diego Rodríguez, Walter Erviti y Gastón Togni; Lucas Albertengo y Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.



San Martín (San Juan): Luis Ardente; Fracisco Mattia, Patricio Matricardi y Arian Pucheta; Javier Capelli, Nicolás Pelaitay, Matías Fissore y Mauricio Casierra; Gustavo Villaruel, Emanuel Dening y Ezequiel Montagna. DT: Néstor Gorosito.



Arbitro: Silvio Trucco.



Estadio: Independiente.



Horario: 19.30 (Telefé).