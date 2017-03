Jaldo acusó a Cano de tener un “mago” que hizo desaparecer expedientes en una causa federal

Dos posibilidades generaron en las últimas horas duros cruces entre el vicegobernador Osvaldo Jaldo (PJ) y el director del Plan Belgrano, José Cano (UCR). Por un lado, la citación judicial del ex gobernador, José Alperovich, por presuntas irregularidades en la ejecución del plan “Más Cerca” y, por el otro, la candidatura del funcionario radical a diputado.



Al ser consultado por LA GACETA, Jaldo defendió ayer con ímpetu las tareas que realizó la Provincia con el programa de obras públicas, cuya implementación comenzó en 2013 y corrió en gran parte por cuenta del ministerio del Interior, que entonces encabezaba. Aprovechó también para apuntar todos sus cañones contra Cano.



Jaldo se encontraba durante la mañana de ayer en Monteros, donde encabezó el acto de presentación del proyecto turístico “Camino de la Independencia” (prevé actividades en las ciudades donde se produjeron hechos que derivaron en la Declaración de la Independencia). Estaba reemplazando en sus funciones al gobernador, Juan Manzur, que estaba efectuando gestiones en la Capital Federal.



“Conforme a ley”



“Somos muy respetuosos de la Justicia y estaremos a disposición. Estamos en condiciones de responder todo lo que se nos requiera”, afirmó cuando se le preguntó por la situación de Alperovich.



¿Hubo irregularidades en el plan? “Hemos ejercido conforme a ley todo y sostenemos que fue uno de los que más obras concretas trajo en la gestión anterior. Estamos en condiciones de responder obra por obra”, expresó de manera tajante el tranqueño. Aseguró, trascartón que no teme ser citado.



La senadora Silvia Elías (UCR) efectuó denuncias por supuestas anomalías -como obras inconclusas y sobregiro de dinero a municipios y comunas- en los tribunales provinciales y federales. Avanzó la que radicó en Comodoro Py contra los ex funcionarios kirchneristas Julio de Vido (Planificación) y José López (Obras Públicas) y Alperovich. El fiscal es Carlos Stornelli y el juez, Luis Rodríguez.



Contra Cano



A principios de esta semana, Jaldo había afirmado que no le sorprendería que Cano fuera candidato y le habría reprochado sus cambios de espacios políticos. Cano lo había replicado: “me llama la atención que Jaldo esté preocupado por lo que hago. Yo, si fuera Jaldo, estaría preocupado en buscar buenos abogados por todo lo que tiene que ver con el ‘Más Cerca’ y lo que se está investigando en Comodoro Py”, arremetió.



Jaldo volvió a la carga ayer. “Él dice que si sería Jaldo… ¡Nunca va a ser Jaldo ni en lo personal ni en lo político! Porque quiero recordarle que Osvaldo Jaldo nunca perdió una elección, de 1983 a la fecha. Él perdió todas”, lanzó hablando en tercera persona sobre sí mismo. Después, con tono reflexivo, ironizó: “cuando leí lo que dijo, pensé en pedirle el de él, que más que abogado es un mago que hace desaparecer los expedientes de la Universidad en esas denuncias penales federales que tiene. Le diría que me lo recomiende, pero no actúo como él”.



Jaldo repitió que Cano fue candidato por diversos espacios. “Siempre ha perdido. Cada vez salió por un partido diferente: por los radicales, el Acuerdo Cívico, el massismo, el Acuerdo por el Bicentenario y hoy no se anima a decirlo, por Cambiemos”, enrostró.



Aseguró no tener dudas de que los movimientos en la causa están relacionados con los comicios. “Comenzó el año electoral. Cano se tiene que responsabilizar, como funcionario macrista, de la pobreza y el desempleo. Está preocupado porque los nubarrones electorales van apareciendo y es por eso que no se decide. Tendría que abocarse de una vez por todas a trabajar en serio para dar respuestas a los tucumanos y debe enterarse de que ya no es oposición”, concluyó.



La ironía del “mago”



La causa a la que refirió Jaldo se originó el año pasado por una denuncia del ex legislador Gerónimo Vargas Aignasse. Acusó a Cano de haber utilizado dinero de la UNT para solventar parte de su campaña para senador en 2009. El dirigente capitalino había presentado fotocopias de un expediente de la secretaría de Extensión Universitaria del que surgiría que desde esa área se habría pagado la distribución de votos.



El caso está en manos del fiscal federal N°2, Pablo Camuña. Cuando éste requirió el expediente a la UNT, la institución respondió que estaba perdido y que no podían reconstruirlo.



Entredicho



Entre 2013 y 2015, la Nación y la Provincia firmaron convenios por $ 1.101.446.090 para la concreción de 895 obras. Según la senadora Silvia Elías, sólo se habría terminado el 30%. De acuerdo con el Gobierno, el porcentaje es del 80%. La denunciante advirtió a la Justicia que a las cuentas de la Provincia, en el año electoral, llegaron $ 20 millones más que los presupuestados.