Otra vez "Teo" Gutiérrez: no quiere ser suplente y se va de Central

BUENOS AIRES.- El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez anunció que en mayo dejará Rosario Central y admitió que no compartió la decisión del entrenador uruguayo Paolo Montero de llevarlo al banco en el partido ante Quilmes, tras el cruce que tuvo con Marco Ruben en el duelo con Godoy Cruz.



"Si la decisión de sacarme es futbolística, no comparto con el técnico. Si me toca estar en el banco voy a apoyar, pero no me acostumbro. Vengo entregando todo en los entrenamientos y jugando bien. No creo que al club le sirva que yo esté en el banco", expresó el atacante en rueda de prensa, luego del triunfo 1-0 sobre Quilmes, en el estadio Centenario.



Y agregó: "Cuando trabajo no pido explicaciones, soy un profesional. Tengo que disfrutar este momento porque en mayo me voy".



En medio del partido con Godoy Cruz, Gutiérrez discutió con Ruben para decidir quién pateaba un penal, situación que fue explicada por el delantero colombiano.



"No pasó nada. Como todo goleador quiero meter el gol, pero nunca hubo gestos desubicados. Quería patear el penal porque me sentía con confianza, se lo di al compañero y lo erró. Por eso se armó todo este lío. Pero, así son los goleadores", señaló.



Gutiérrez llegó a Central en agosto de 2016 y perdió la final de la Copa Argentina ante River. En total, en el "Canalla" actuó en once partidos y marcó sólo un gol, en el empate 1-1 con Boca, en La Bombonera. Luego de esa conquista, "Teo" fue expulsado por un provocador festejo frente a la hinchada "Xeneize", recordó DyN.



Anteriormente, el colombiano pasó por Racing, de donde se fue después de pelearse en el vestuario con Sebastián Saja. Luego pasó por Lanús y siguió cosechando quejas y enemigos.