¡Muerto de Celos! Fede Bal a las piñas con otro famoso por Laurita Fernández

Aseguran que Federico Bal se habría agarrado a las piñas con otro hombre en un boliche por mirar a Laurita Fernández, su actual novia. Fernández fue acusada de tener encuentros con ese chico y salió enojada a defenderse por las redes sociales. El actor no emitió ningún comentario aun.



El primer verano de Laurita y Fede como pareja no fue nada fácil: ambos fueron vinculados en romances con distintas personas. Una de las últimas conquistas de la rubia habría sido su compañero del programa Combate, el “Pollo” Álvarez, según afirmaron los medios nacionales.



El conductor de entretenimientos fue a quien Bal le pegó por celos, en el boliche. Álvarez fue el único que se animó a dar la cara ante las cámaras y hablar de la situación pero negó que las piñas hayan existido. “Yo estaba en otra mesa, me acerqué y lo saludé bien y recibí un saludito”, comentó el “Pollo”. Sobre Laurita, afirmó que solo son amigos y aseguró que nunca fueron a un hotel alojamiento, como se dijo esta semana: “siempre comemos juntos. Realmente somos muy buenos amigos”.





Por su parte, la rubia decidió expresarse por Twitter, dónde pidió que la dejen en paz.

Che @polloalvarezok sabías que ahora también estuvimos juntos nosotros? Me enteré por tv. — Laura Fernández (@laufer4) 16 de marzo de 2017

Estoy bastante cansada de las cosas que no se quién inventa. El día que haya una prueba de todas las mentiras q dicen, hablemos. — Laura Fernández (@laufer4) 16 de marzo de 2017