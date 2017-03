"¿Cuándo va a ir presa Cristina?", la pregunta que irritó a la ex presidenta

Cristina Kirchner intimó al presidente Mauricio Macri y al ex jefe de Gobierno español Felipe González a raíz de una nota del periodista Marcelo Bonelli publicada hoy en el diario Clarín. Según el artículo, González le habría preguntado a Macri cuándo iría presa la ex presidenta argentina. La consulta fue en un encuentro a solas y trasladaba el miedo de los inversores de ese país ante una eventual candidatura de Cristina para las próximas elecciones de octubre, señala Tn.com.ar.

“Presidente: ¿por qué no va presa Cristina Kirchner?”. La directa pregunta fue de Felipe González y ocurrió en un encuentro a solas con Mauricio Macri. Al ex jefe de Gobierno español no lo convenció la respuesta llena de evasivas y prudencia. González entonces cambió la pregunta, pero insistió con la cuestión: "¿Cuándo va a ir presa Cristina?”.

Bonelli aclara que "la estrategia electoral de la Casa Rosada: darle oxígeno político y confrontar con Cristina. Es decir, evitar que vaya presa". Sin embargo, señala que en su reciente gira por España, el Presidente habría escuchado de primera mano - empresarios y presidentes de las principales empresas españolas- la preocupación por los casos de corrupción que significan una competencia desleal para los inversionistas extranjeros.

En base a ese episodio relatado, que consideró de una "inusitada e inédita gravedad institucional", Cristina le pidió a Macri -vía carta documento- que ratifique o rectifique de manera pública los dichos publicados en Clarín.

"Ya manifesté en reiteradas ocasiones, no temo que una medida de esas características, por cierto absolutamente ilegal, se tome en mi contra. Por el contrario el pueblo argentino tiene el derecho de saber si el Presidente de la Nación cumplió con los deberes a su cargo de rechazar manifestaciones que además de ser una extorsión sin precedentes, constituyen intromisión indebida en asuntos internos, además de exclusivo resorte de la justicia", manifestó la expresidenta en las redes sociales. También publicó las carta documento que les mandó a Macri y a Felipe González.

El Presidente y el ex jefe del Gobierno español se encontraron en Madrid, el 24 de febrero. Fue durante la gira del Presidente a España. Macri participó del "Foro Invertir en Argentina", organizado por el diario español El País y el Grupo Prisa.