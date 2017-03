Video: violento cruce entre el director del Indec y trabajadores que hacían paro

BUENOS AIRES.- La delegación local del gremio UPCN encabezó hoy un paro de actividades en el Indec, y el reclamo despertó la furia de su titular, Jorge Todesca, quien se trenzó en una discusión a los gritos con los manifestantes.

"Yo soy la autoridad del organismo", grita el número uno del Indec, en un video informal que rápidamente se viralizó en las redes sociales, señala La Nación. "Ustedes son trabajadores y están afectando un servicio público", agrega el economista, visiblemente enojado ante la situación.

En otro tramo, se lo observa enfrentarse a escasos centímetros con una mujer que encabeza la protesta. "Usted me falta el respeto. Yo soy la autoridad del organismo. Usted le hizo sacar el sistema. ¿Por qué le hace sacar el sistema? ¿Por qué hace caer el sistema? No nos levante la voz", vocifera Todesca. "No me voy a retirar... La voy a sancionar", añade.

El reclamo fue encabezado por UPCN, uno de los sindicatos con mayor presencia en el organismo que durante los años de gobierno kirchnerista avaló la intervención sobre las estadísticas públicas, en reclamo por supuestas deudas que el Indec mantiene con algunos de sus afiliados.

Desde el Indec, mientras tanto, sostienen que el reclamo carece de formalidad, porque son "horas censales correspondientes a censos realizados hace más de 10 años", aunque reconocen el reclamo.

"Dado que el pago por este concepto es un complemento en algunos casos significativo del ingreso de los trabajadores, la Dirección del Instituto se encuentra gestionando el pago de esas sumas a través de un concepto que lo dote de legalidad", sostiene un comunicado de prensa difundido por el organismo, que denuncia que los manifestantes interrumpieron el funcionamiento del sistema informático.

Después de que empezó a circular el video en las redes sociales, Todesca criticó a UPCN. "La patota busca interrumpir la elaboración de estadísticas confiables una vez más", dijo en su Twitter. Y agregó que los delegados tenían "actitudes intimidatorias impidiendo la libertad de trabajo".

"Se presentan como víctimas y son quienes dominaron el Instituto durante años. Se resisten a perder privilegios. Hicieron caer la pág Web del Instituto y sabotearon servidores internos donde se procesa información", expresó.