Video: "¡aguante Cristina!", los gritos que incomodaron a Macri en una fábrica

Mauricio Macri inauguró ayer la remodelación de una planta de la empresa automotriz PSA Peugeot en la localidad bonaerense de El Palomar. Sin embargo, el acto no salió completamente como estaba planeado. Es que mientras el mandatario recorría la fábrica, unos operarios aprovecharon la muchedumbre para intentar ponerlo incómodo. "¡Aguante Cristina!", fue el gritó que se escuchó en varias oportunidades mientras el jefe de Estado saludaba con la mano a un grupo de trabajadores.



Durante el acto, Macri reconoció que se está viviendo una transición dura. “Más allá de que la economía comienza a dar sus primeros pasos en el camino del crecimiento, para mucha gente todavía no arrancó. Hace 20 años que no le arranca, y hace 10 que no encuentra una posibilidad”, manifestó.