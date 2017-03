"El canal nos está matando", se quejan vecinos de la zona sur de la ciudad

Cada vez que llueve comienza la desesperación en el barrio Olleros, ubicado al sur de la ciudad. Es que, con cada precipitación, el agua desborda de un canal que está sin entubar y se filtra en las casas. Al punto que dentro de sus viviendas ya tienen preparadas bolsas de arena y distintos pares de botas de goma.



María Graciela Aráoz afirmó que hace 30 años que vive en el barrio y que siempre que llueve su casa se llena de agua. "Germán Alfaro tiene que venir a darnos una solución, él es el intendente. Hoy llovió un poquito y ya se llenó de agua", se quejó.





Adalberto Márquez vive en la zona hace 40 años y opinó que el barrio, ubicado del otro lado de Villa Amalia, sobre la avenida Jujuy, siempre fue marginado por los gobiernos. "El canal nos está matando. Que vengan y me pregunten cuál es el problema. Que no digan ‘mañana volvemos’ y no vuelven nunca más. Nos hacen promesas y después se nos ríen en la cara", protestó.



Los vecinos mostraron que un canal, que está sin entubar, desborda con cada lluvia y arrastra todo tipo de desperdicios, desde botellas y bolsas de basura hasta cadáveres de perros. Sostuvieron, además, que el olor es insoportable.