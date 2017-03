Video: la previa de los hinchas de Atlético comenzó a 20 kilómetros del Campeón del Siglo

URUGUAY.- (Por Edu Ruiz, enviado especial de LAGACETA.com) Unos 2.500 tucumanos llegaron a Montevideo para alentar a Atlético en el partido ante Peñarol, por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores 2017. La previa se extendió desde la mañana, siguió en horas de la siesta en el estadio Centenario y culminó con el traslado de los fanáticos al Campeón del Siglo.



Una larga cola de colectivos embanderados con los colores del "Decano" circuló por las calles de capital uruguaya. El recorrido se extendió durante unos 2o kilómetros, en una zona descampada donde se encuentra el moderno estadio.



Antes de salir, algunos hinchas hablaron con LA GACETA. Alberto Romero, a quien todos conocen como "El Profe", se mostró emocionado por esta nueva aventura con el club de sus amores. Desde hace 60 años que sigue a los de 25 de Mayo y Chile y nunca se imaginó vivir un momento así. "Un hincha de San Martín me llevó a todas las canchas pero me gustó cuando salió Atlético", sostuvo.



El ex docente de Literatura presume que viajó a todos los países a los que el equipo de Pablo Lavallén jugó en lo que va del torneo continental y anticipó que ya tiene los pasajes para Brasil, cuando se mida ante el Palmeiras, y que también lo seduce la posibilidad de ir a Bolivia para ver el próximo encuentro, ante Jorge Wilstermann.



Juan Pablo Bergansola, de la "Agrupación Monumental", contó que sacaron dos colectivos con 120 personas. "Por un problema que tuvo uno de los pasajeros tuvimos que hacer 27 horas de viaje para llegar a Montevideo", detalló.



"Por los que nos comentaron, la entrada al estadio es un poco complicada, pero la gente de Uruguay se portó muy bien y esperamos que siga así", concluyó.