Milani ya se encuentra en la cárcel de Ezeiza

César Milani, ex jefe del Ejército durante la administración kirchnerista, llegó a la cárcel de Ezeiza custodiado por un operativo especial del Servicio Penitenciario. Previamente había pasado por la Unidad Penitenciaria Federal 28 (en el subsuelo del palacio de Tribunales porteños) y fue llevado al Hospital Penitenciario Central, donde se le practicaron una serie de estudios médicos.



Con chaleco antibalas y una fuerte custodia, Milani arribó este mediodía al aeroparque porteño Jorge Newbery, en un avión de la Gendarmería Nacional. Venía desde La Rioja, donde está detenido desde hace casi un mes acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.



El juez federal de La Rioja, Luis Herrera Piedrabuena, explicó que el traslado de Milani a Buenos Aires se debe a un pedido que hizo la defensa cuyo objetivo es facilitar la cercanía con su familia. "Milani está imputado de graves delitos, por lo tanto está sometido a un proceso penal", declaró el magistrado, según la agencia DyN.



El juez adelantó que va a evaluar unas pruebas que ha presentado Milani para resolver su situación procesal.



"La falta de mérito en los casos que se da no significa que la persona no tenga responsabilidades o que signifique un sobreseimiento sino que se debe seguir investigando o reunir la prueba suficiente para la imputación que se formula", añadió.