Habló Chano: "había un auto un 'toquecito' salido de lugar, calculé mal y le pegué"

El cantante Chano Moreno Charpentier se defendió luego de haber protagonizado hoy un nuevo accidente automovilístico, el tercero en un año y medio

El saldo esta vez fueron dos autos dañados -el suyo y el embestido-, más un agravante que su abogado señala como "una mera infracción administrativa": tenía la licencia de conducir vencida desde septiembre. Así podría resumirse lo ocurrido en la madrugada del jueves. Sin embargo, para el ex líder de Tan Biónica "fue una boludez", de acuerdo al audio que le envió al periodista Ángel De Brito, que reveló Infobae.

"Venía por una calle oscura y había un auto un 'toquecito' salido de lugar, calculé mal y le pegué. A 20 kilómetros por hora. Le rompí la óptica y el guardabarro", precisó Chano. "En el caso de ser yo, y después de mis antecedentes, supongo que por eso me mandaron alcoholemia, al fiscal, veinte camionetas, un procedimiento bastante grande", remarcó.

"Por un lado está bueno, y la Polícia me trató bárbaro -destacó el músico, quien fue filmado por un testigo cuando hablaba con dos agentes de la fuerza-, pero se hizo una situación muy grande de un choque bastante común en este tipo de ciudades". No obstante, hizo un mea culpa: "Siempre que hice algo malo, cometí alguna contravención o algún delito me hice cargo", remarcó.

El examen de alcoholemia dio negativo. Y si bien -más allá de su declaración- todavía no hay precisiones sobre por qué Chano perdió el control de su vehículo, un Citroën Crossback, se hablaría de la posibilidad de que estaba escribiendo un mensaje de texto en su celular. Su abogado, Gabriel Iezzi, habló de "una distracción en la conducción".