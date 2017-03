Los citricultores tucumanos están preocupados: "no nos queda más opción que esperar"

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) decidió extender la suspensión al ingreso del limón tucumano a ese mercado. En el sector citrícola local consideraron que la medida de la administración de Donald Trump es una mala noticia y podría condicionar las exportaciones de las citrícolas a ese país en este año.



“Tendríamos que empezar a pensar que esto complica el inicio de las exportaciones a Estados Unidos. Escapa de nuestra voluntad todo este tecnicismo. No es una buena noticia extender 30 días más el tiempo; claramente acorta la posibilidad de concretar una exportación a EEUU este año, en caso de que se abriera el mercado”, opinó Roberto Sánchez Loria, presidente de la Asociación Tucumana del Citrus (ATC), teniendo en cuenta el inicio de la campaña 2017 en Tucumán en las próximas semanas.

La mayoría de las empresas inició ya la cosecha de limones en la provincia (afectada por las lluvias) y esá previsto que los primeros "movimentos de exportación" se inicien en los primeros días de abril, según se anunció.



Sánchez Loria remarcó que en estos momentos se manejan muchas hipótesis en torno de las negociaciones bilaterales. “No nos queda otra acción que esperar una resolución. Está en manos de nuestra Cancillería y el equipo diplomático”, enfatizó.



“Me da la impresión que esta prórroga no favorece de ninguna manera la posibilidad de llevar adelante una primera exportación este año. Es una opinión personal”, insistió.



Hoy se conoció que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) decidió extender la suspensión del ingreso de limones tucumanos, según fuentes oficiales.



¿El motivo? La versión de las mismas fuentes es que la administración del republicano Trump todavía no definió la conducción del USDA y no se revisó la medida que adoptó el mandatario y vencía dentro una semana, aproximadamente. Tampoco se determinó el período de prórroga -no sería de 30 días-. La revisión de la autorización se concretaría una vez que se designen las autoridades del Departamento de Agricultura norteamericano.



El 20 de enero pasado, el presidente de EEUU decidió abrir un período de 60 días para evaluar la normativa que había firmado su antecesor, Barack Obama. La habilitación todavía no regía, ya que la fecha de entrada en vigor del permiso iba a ser el 23 de enero.