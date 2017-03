Alperovich llegó a Montevideo para ver a Atlético en el Campeón del Siglo

Por Edu Ruiz

URUGUAY.- (Por Edu Ruiz, enviado especial de LAGACETA.com) El senador José Alperovich llegó este mediodía al Hotel Hilton de Montevideo, donde se encuentra la delegación de Atlético, para ver el partido en el que el "Decano" visitará a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores 2017.



Cerca de las 13, el ex gobernador de Tucumán salió del hotel, saludó a algunos hinchas que estaban en la puerta y se retiró caminando en dirección a la zona de restaurantes del barrio Pocitos. Lo acompañaban su hijo Gabriel y otras cinco personas.



No es la primera vez que el funcionario sale del país para ver a Atlético. Anteriormente, había viajado a la ciudad colombiana de Cartagena para ver el encuentro en el que el equipo de Pablo Lavallén cayó 1 a 0 ante Junior de Barranquilla.



Además, durante su etapa como mandatario provincial fue visto en canchas de San Juan, Junín, Salta, Jujuy y Ciudad de Buenos Aires.