El "Chino" Garcé reveló la razón por la que Maradona lo llevó al Mundial de Sudáfrica

Muchos todavía se preguntan por qué Ariel Garcé fue convocado para disputar el Mundial de Sudáfrica 2010. La respuesta llegó hoy, a casi siete años de aquel torneo.



El “Chino” había sido convocado por Diego Maradona, el entonces DT del equipo nacional, para un amistoso contra Haití. “Cuando me convocó, no pensaba ir. Sabía que esos partidos ya estaban, era el final del proceso. Era en Cutral Có, con mucho frío, un miércoles... entonces le comenté a mi hermano que no iba. Ahí él me dijo que vaya. Que lo haga por mamá y papá, que ellos me querían ver. Además que era raro decirle que no a la Selección. Me hizo cambiar de opinión”, relató el Chino en diálogo con el programa Pasión Monumental, que fue reproducido por el diario Clarín.



“Faltaba muy poco para que arrancara el partido. La charla la dieron Ariel (Ortega) y Martín (Palermo). En un momento nos quedamos en silencio en el vestuario y ahí me puse a hablar yo. Me salió algo. Dije que si en ese momento era el Mundial, la Selección éramos nosotros. Me salió algo que estuvo bueno y ahí salimos a la cancha”.



Aquello ocurrió el 5 de mayo de 2010. Pero cambió el destino de “Chino”. “Al otro día me llamó el profesor y me dijo 'no te bajes, Diego está ahí, en duda, le gustó mucho lo que dijiste'. Fue todo una locura”, reconoció el jugador.