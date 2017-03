Anita Pauls, sobre sus desnudos: "si ponés a Tinelli vas a ver cosas peores"

Anita Pauls está indignada. Luego de que Instagram le censurara una foto en la que aparecía haciendo topless, la actriz salió con los tapones de punta: "no me cosifico, lo hago porque tengo ganas".



"Si esa foto la hacen tres tipos no hay ningún problema, si lo hacen tres mujeres es un escándalo”, afirmó sobre la foto que le censuró la red social.



“Me tapo porque me lo pide la red social y porque socialmente enloquecen con un desnudo, yo personalmente creo que no tiene nada de malo el desnudo, si no te gusta no lo mires”, opinó durante una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad que fue reproducida por el Exitoína.com.



“Si ponés a Tinelli vas a ver cosas infinitamente peores de lo que yo pueda llegar a mostrar de mi cuerpo”, aseguró.