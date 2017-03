El gobierno de Trump extendió la suspensión al ingreso de limones tucumanos a EEUU

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) decidió extender por otros 30 días la suspensión del ingreso de limones tucumanos, confirmaron hoy fuentes oficiales.



La decisión, explicaron desde el Ministerio de Agroindustria, radica en que la administración del republicano Donald Trump todavía no definió la conducción del USDA y no se revisó la medida que adoptó el mandatario y vencía dentro de 11 días.



La nueva prórroga por 30 días fue informada oficialmente por el USDA, aunque no llegó la notificación formal, dijeron a la agencia DyN fuentes al tanto de las negociaciones.



Trump dispuso el 20 de enero, en su asunción, abrir un período de sesenta días para evaluar toda la normativa que había firmado su antecesor, Barack Obama, pero que todavía no regía, como en este punto, ya que la fecha de entrada en vigor del permiso iba a ser la del 23 de enero.



Las autoridades sanitarias de Estados Unidos habían aprobado en diciembre pasado la importación de cítricos argentinos, una operatoria que propondría el envío anual de unos 20.000 toneladas de limones del noroeste argentino, por un valor de U$S 50 millones.



El año pasado Estados Unidos importó 84.000 toneladas de limones, mientras que la Argentina es el principal productor mundial, con un volumen cercano a 1,5 millón de toneladas cada año. Tucumán es el principal productor, con más del 80% del total nacional.



La Argentina exporta más de 200.000 toneladas de limón fresco por año, el 75% al mercado europeo, consignó la agencia de noticias.