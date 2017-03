Mauricio Macri: "la economía empieza a crecer, pero para mucha gente todavía no arrancó"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que la economía del país “comienza a dar sus primeros pasos en el camino del crecimiento. Pero admitió que muchas personas aún no advirtieron esa situación “todavía para mucha gente no arrancó” esa situación "porque hace veinte años que no le arranca".



“Más allá de que la economía comienza a dar sus primeros pasos en el camino del crecimiento, para mucha gente todavía no arrancó. Hace veinte años que no arranca, y hace 10 que no encuentra una posibilidad”, expresó durante la reinauguración de la planta PSA-Peugeot, en El Palomar, según la agencia DyN.



"Esta vez estamos haciendo las cosas de fondo, sin atajo, sin mentiras, para crecer décadas porque esa es la forma de rescatar a millones de argentinos de la pobreza", sostuvo.



"Fijamos condiciones que van a genera una revolución de empleo y nos van a devolver la posibilidad de vivir con nuestra propia energía", destaco al referirse a los ámbitos de discusión en los que participa el Estado, las empresas y los trabajadores.