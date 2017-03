Seis claves para entender por qué el fiscal Stornelli quiere indagar a Alperovich

El pedido del fiscal federal Carlos Stornelli sacudió el escenario político tucumano. El funcionario judicial pidió ayer que el ex gobernador y actual senador, José Alperovich, sea citado a declarar en los tribunales porteños por presuntas irregularidades en el plan “Más Cerca”.



Este requerimiento a indagatoria también incluye al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado, Julio De Vido, y al detenido ex secretario de Obras Públicas, José López.



La causa se originó por una denuncia de la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, quien acusó a Alperovich por los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, de enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público.



Ahora, un juez federal debe responder si corresponde que Alperovich, López y De Vido presten declaración. Mientras, te dejamos seis claves para entender la trama de este escándalo político.



1- Elías de Pérez (UCR) formuló sus primeras denuncias por el plan federal “Más Cerca” en la Justicia Federal de Tucumán en 2014.



2- En 2016, con datos nuevos y advirtiendo que la causa planteada no avanzaba, la senadora radical recurrió a los tribunales porteños.



3- El “Más Cerca” fue lanzado en 2012 por la ex presidenta Fernández de Kirchner. El bloque oficial de la Legislatura avaló el convenio por ley.



4- El plan de inversión preveía obras de agua y cloacas, de gas natural y de infraestructura urbana y eléctrica, entre otros rubros.



5- En su denuncia, Elías de Pérez señaló al ex gobernador Alperovich, al ex ministro De Vido y al ex secretario de Obras Públicas, López.



6- Aunque no figura en la demanda inicial, para la radical fue clave el arresto de José López, en 2016, con bolsos con U$S 9 millones.