La menor de Delfín Gallo sufrió dos ataques sexuales

Los policías quedaron espantados al confirmar sus sospechas. La adolescentes con retrasos madurativo de Delfín Gallo sufrió dos ataques sexuales en menos de tres meses, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.



El sábado, los familiares de la víctima de 15 años, denunciaron que la menor había sido secuestrada el 6 de marzo por un grupo de jóvenes que la tuvieron retenida durante cinco días. En todo ese tiempo, siempre según su testimonio, fue obligada a mantener relaciones sexuales.



Los allegados a las víctimas comprobaron esa versión al difundirse por las redes sociales fotografías en la que tres jóvenes obligaban a la chica a tener relaciones sexuales con ellos en una vivienda del este tucumano.



Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que esas imágenes corresponden a un ataque que sufrió la adolescente en enero. Por este caso, están acusadas cuatro personas, de las cuales ya se presentaron dos. Estos habrían confirmado que no tendrían nada que ver con lo que le ocurrió a la chica la semana pasada. Por ese hecho de enero, ya se presentaron tres sospechosos, pero aún está prófugo el que tomó las fotografías que luego fueron difundidas



Los pesquisas ahora están tras los pasos de otros cuatro hombres -sólo uno sería menor de edad- que habrían abusado de la víctima hace unos días. La Policía, según trascendió, ya los tendría identificado y varios de ellos serían plomeros de Lastenia.



La menor, de acuerdo con las versiones recogidas en tribunales, no sólo tiene un retraso madurativo, sino que tendría problemas de adicción. El fiscal Arnoldo Suasnábar, que dirige la investigación del caso, espera que la menor se dada de alta de la Maternidad para saber cuándo podrá prestar declaración. Es casi un hecho que lo hará a través de la Cámara Gessell.



Los familiares y vecinos, por su parte, siguen pendiente del avance de la investigación, ya que no descartan marchar nuevamente si no se detiene a los autores de los aberrantes hechos.



En Alderetes



Una joven de 24 años, que padece retraso madurativo, habría sido abusada por su tío aprovechando la ausencia de su madre, según denunció la hermana de la víctima ante la Policía. El hecho ocurrió el martes en Alderetes.



De acuerdo con el relato de la denunciante, alrededor de las 23 fue a visitar a su madre, que vive con la joven de 24 años. Al ingresar a la casa notó que su mamá no estaba, pero escuchó ruidos que provenían del dormitorio de su hermana. Al ingresar, vio a su tío con las ropas bajas mientas abusaba de su hermana. El hombre, que vive en la calle, se vistió y se dio a la fuga.