Cinco noticias que tenés que saber para arrancar la mañana

2. El ex presidente de la UIF afirmó que los Ale no pueden justificar sus bienes

José Sbatella, El ex titular de la Unidad de Información Financiera que llevó adelante la investigación contra el Clan Ale, dijo que los acusados tenían reportes de actividades sospechosas y que las pericias arrojaron que no pueden justificar sus patrimonios. Además, se desligó de las acusaciones de los defensores, que le endilgaban armar una causa por pedido del gobierno kirchnerista. A la vez, reivindicó la luchar de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. La persecución que sufrió, no se la deseo a nadie”, manifestó. Leer más.