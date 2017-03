Piden la indagatoria de Alperovich, De Vido y López por presunto fraude con obras públicas en Tucumán

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió hoy la citación a declaración indagatoria del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, del detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y del ex gobernador tucumano, José Alperovich, entre otros, en una causa por presunta defraudación con la obra pública del plan "Más cerca" en la provincia.

El fiscal realizó esta presentación ante al juez federal Luis Rodríguez, según la agencia Télam.

El diario "La Nación" consignó que Stornelli concluyó que de los fondos involucrados en las maniobras son unos $ 1.200 millones, 46 correspondientes al plan "Más Cerca". A su vez, sostiene que el programa "habría sido concebido desde el Poder Ejecutivo Nacional para desviar fondos, malversarlos y/o pagar sobreprecios señalándose otros ejemplos de denuncias de otras jurisdicciones".

La denuncia fue formulada por la senadora radical Silvia Elías de Perez.

Gestión

En el video que acompaña esta nota se puede apreciar a Alperovich, De Vido y López lanzando la segunda etapa del programa de obras para municpios y comunas de la provincia. Junto con los funcionarios kirchneristas, resaltó la política de obras públicas y de gobierno de Cristina Fernández.



Elías de Pérez había advertido, en base a un informe de la Nación, que sólo el 30% de las casi 1.000 obras emprendidas en la provincia se habrían terminado. De esa forma puso sus sospechas por la presunta llegada de más fondos que los presupuestados a municipios y a comunas rurales.



Otra causa



La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a principio de este mes al recurso interpuesto por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez.



Así, anuló la resolución del Juzgado Federal N°1 de Tucumán y de la Cámara Federal de dicha jurisdicción, que declaraban nula la investigación preliminar efectuada por la fiscalía, iniciada para determinar si el ex gobernador había cometido delitos contra el orden constitucional y la vida democrática.